Harvard ‘punita’ dall’amministrazione Trump: congelati 2,2 miliardi di fondi

(Adnkronos) – All’università di Harvard, una delle più prestigiose degli Stati Uniti, sono stati congelati 2,2 miliardi di dollari di fondi federali, dopo che l’ateneo ha respinto una serie di richieste avanzate dalla Casa Bianca con l’obiettivo dichiarato di combattere l’antisemitismo nei campus. In una lettera indirizzata a studenti e personale, l’ateneo ha reso pubblica la propria opposizione alle modifiche proposte dall’amministrazione Trump, che riguardavano la governance interna, le pratiche di assunzione e le politiche di ammissione. “La dichiarazione di Harvard di oggi conferma una mentalità di pretesa preoccupante, ormai endemica nelle università e nei college più prestigiosi del Paese – l’idea che gli investimenti federali non implichino la responsabilità di rispettare le leggi sui diritti civili”, ha affermato in una nota la Joint Task Force to Combat Anti-Semitism istituita da Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)