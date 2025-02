Helena e Javier, la passione al Grande Fratello: il chiarimento in diretta

(Adnkronos) – Tra Helena Prestes e Javier Martinez sta nascendo un amore? È questo il tema che ieri sera, giovedì 6 febbraio, ha animato la puntata del Grande Fratello. Dopo mesi di tira e molla, i due si sono lasciati andare alla passione. E ormai non si nascondono più. Ma qual è stata la reazione di Zeudi Di Palma? Tutti i concorrenti del Grande Fratello hanno visto il bacio che durante la settimana si sono dati Javier Martinez e Helena Prestes. Javier ha mostrato delle incertezze sul loro rapporto, ma ha dichiarato di voler vivere la relazione con Helena con serenità: “Il problema sono io non Helena. Ora mi sento tranquillo”, ha detto il pallavolista argentino. “Ci stiamo conoscendo meglio. Con lui mi sento protetta” ha detto Helena. A mostrare tanta delusione per la nascita di questo nuovo rapporto è Zeudi Di Palma che durante la sua permanenza nella Casa si era avvicinata prima alla modella brasiliana e poi a Javier Martinez. “Non riuscivo a credere a Javier perché una settimana prima diceva che non provava attrazione per lei. Ora l’ho rivalutato, credo in loro ma non credo che duri”, ha concluso l’ex Miss Italia. È Eva Grimaldi la concorrente eliminata dal televoto. In nomination, invece, finiscono Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Chi dovrà abbandonare la Casa del Grande Fratello nella prossima puntata? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)