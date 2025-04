Helena Prestes chi è, a Verissimo la seconda classificata del Grande Fratello

(Adnkronos) –

Helena Prestes sarà ospite oggi, domenica 6 aprile, a Verissimo. La modella brasiliana, direttamente dalla Casa del Grande Fratello, arriva nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua esperienza nel reality show di Canale 5 durata sei mesi e conclusa con la medaglia d’argento. Helena Prestes ha 34 anni, è nata a San Paolo, in Brasile, nel 1990, in un quartiere che lei stessa ha definito più volte “difficile”. Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la famiglia. Nello stesso momento comincia a lavorare come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella. Questo la porta a viaggiare in giro per il mondo, si appassiona sempre di più al mondo della moda e presto si trasferisce in Italia, a Milano. Nel 2022 partecipa con Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello, alla nona edizione di Pechino Express. Alla fine del programma Helena Prestes e Nikita Pelizon si classificano terze. E nel 2023, invece, è una delle maggiori protagoniste dell’Isola dei Famosi, arrivando a un passo dalla finale. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha raccontato la sua infanzia difficile: “Mio padre picchiava mia mamma. Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna dolcissima e si è indurita. Io ho un bel rapporto con lei, anche se lei è durissima. Non parla con mia sorella e mi dispiace tanto”. La modella brasiliana si è allontanata da casa e dalla sua famiglia già nei primi anni della sua adolescenza, per aiutare economicamente la mamma e le sorelle: “Mi ha fatto stare molto male soprattutto la mancanza di amore, di coccole, io faccio finta che questa cosa non mi faccia male, ma non è così”. Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, dove durante la sua partecipazione conosce e si lega sentimentalmente a Javier Martinez. Anche se durante la permanenza nella Casa, Helena ha avuto un avvicinamento particolare sia con Lorenzo Spolverato che con Zeudi di Palma. Helena Prestes nel corso delle puntate, finisce al centro delle polemiche e viene spedita in nomination d’ufficio: la brasiliana viene eliminata a sorpresa al termine. Questo dopo che Helena Prestes ha tentato di aggredire Jessica Morlacchi con un bollitore pieno d’acqua bollente dopo uno scontro verbale che si è consumato davanti gli altri inquilini. Il televoto ha generato diverse polemiche, e dopo una settimana trascorsa fuori dalla Casa Helena fa rientro al Grande Fratello dopo un ripescaggio di concorrenti eliminati in passato. Helena Prestes si è classificata seconda nella finale del Grande Fratello, arrivata dopo Jessica Morlacchi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)