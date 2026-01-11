2.2 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hellas Verona-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – al Bentegodi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 2-2 dell’Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti al Maradona di Napoli contro i padroni di casa di Conte. 

 

La sfida tra Hellas Verona e Lazio è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri 

 

Hellas Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
2.2 ° C
3.4 °
2.2 °
33 %
1.2kmh
8 %
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (897)ultimora (822)Eurofocus (36)demografica (25)sport (14)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati