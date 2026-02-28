12.5 C
Hellas Verona-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, la squadra azzurra sfida l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta, con annesse polemiche per il gol annullato a Gutierrez, contro l’Atalanta, che si è imposta 2-1 a Bergamo, mentre quella di Sammarco, succeduto a Zanetti sulla panchina scaligera, è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo. 

 

La sfida tra Hellas Verona e Napoli è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte 

 

Hellas Verona-Napoli sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

