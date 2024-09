Hezbollah colpita da Israele, cosa resta dell’arsenale del Partito di Dio?

(Adnkronos) – Fino a 50mila combattenti. Oltre ai ‘riservisti’. Fino a 150mila razzi e missili. Queste le stime sull’arsenale e sulla forza degli Hezbollah libanesi, rilanciate dal Washington Post. I razzi di Hezbollah sono in grado di colpire fino a Tel Aviv, ma il gruppo finora è parso preferire la strada della ‘cautela’, rimarca Orna Mizrahi dell’Institute for National Security Studies, convinta comunque che “siamo solo all’inizio di qualcosa di nuovo”. Hezbollah può contare su missili con una gittata fino a 500 chilometri (gli Scud), sottolinea la Cnn: ha un arsenale con munizioni di vario raggio fatto da 120-200mila razzi e missili (da razzi Katyusha a missili Scud), oltre ai droni, quasi tutti forniti dall’Iran. Tra questi, gli Shahed-129 hanno un raggio d’azione che in teoria può arrivare a 2mila km, ma che in realtà, dipendendo dal comando di una stazione a terra, è molto più limitato (le stime degli esperti variano da meno di 200 km a 400). Simili ai Predator americani, possono essere usati per missioni di ricognizione e di attacco. Il leader Hassan Nasrallah, che Israele sostiene di aver ucciso in un raid ieri su Beirut, aveva parlato a inizio anno di una forza di oltre 100mila miliziani e ‘riservisti’, nonostante gli analisti militari ritengano che Hezbollah abbia tra i 30mila e i 50mila combattenti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato recentemente che Israele sta cambiando gli equilibri nel nord (dove sono circa 60mila gli sfollati, stando a dati riportati nei giorni scorsi dal Times of Israel) e al gabinetto di sicurezza, secondo quanto appreso dalla Cnn, ha spiegato che l’obiettivo in Libano è tagliare fuori “Hezbollah dalla guerra con Hamas”. Da quasi un anno le forze israeliane martellano la Striscia di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas, in risposta all’attacco del 7 ottobre del gruppo in Israele. Nell’enclave palestinese si conterebbero più di 41mila morti. Hezbollah, scrive il Post, è un “nemico più grande, più strategico e meglio armato” e ci sono timori su “risorse ed energie” a disposizione di Israele per affrontare un’altra offensiva su vasta scala. L’arsenale di Hezbollah è più “sofisticato” e “distruttivo” di quello di Hamas. Resta, comunque, la superiorità militare e d’intelligence israeliana. Secondo la Cnn, il Partito di Dio ha perso da ottobre almeno 500 combattenti, tra cui capi come Fouad Shukr e Ibrahim Aqil, quest’ultimo ucciso in un raid che ha decapitato la leadership. E, stando a quanto riportato da media israeliani, i raid degli ultimi giorni in Libano avrebbero intaccato in modo significativo l’arsenale di razzi di Hezbollah e dimezzato il numero di missili con capacità di attacco di precisione, mentre sarebbe stato ridotto a un quarto il numero di razzi con una gittata fino a 40 chilometri. In Libano, in aggiunta al prezzo in termini di vite umane, una guerra rischia comunque di costare cara a Hezbollah, oltre che ai libanesi, con il rischio di perdere influenza politica nel Paese dei Cedri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)