9.6 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa”: lo sfogo di Adhu Malual per gli insulti razzisti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa”. Inizia così il lungo sfogo social della pallavolista Adhuoljok ‘Adhu’ Malual, nazionale azzurra e opposto del Monviso Volley di Pinerolo, dopo una serie di insulti razzisti del pubblico durante il match perso in casa contro il Macerata. “In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra”, ha sottolineato. 

 

 

“Si può sbagliare – scrive ancora Malual – Fa parte del gioco, fa parte del lavoro, fa parte dell’essere umani. Quello che non fa parte di questo sport sono insulti, fischi costanti, offese personali e sì commenti razzisti, rivolti non solo a me ma anche ai miei familiari sugli spalti. Dal primo punto all’ultimo. Non per spronare. Non per sostenere. Solo per colpire. Sono fiera di essere italiana. Sono fiera di giocare in uno dei campionati più forti al mondo. Sono fiera di indossare la maglia azzurra, perché l’amore che provo per questo Paese, che è la mia casa, è indescrivibile. E non permetterò a nessuno di metterlo in discussione. I momenti no esistono per tutti, in qualsiasi ambito. C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. E quando a pagarne il prezzo non è solo l’atleta in campo, ma anche la squadra e la sua famiglia sugli spalti, allora il problema non è sportivo. È umano”. 

“Io continuerò a fare il mio lavoro. Con dignità. Con professionalità. Con rispetto per questo sport. Ma una cosa va detta chiaramente: il silenzio, davanti a certi comportamenti, non è più un’opzione. Ringrazio la società per il supporto dimostrato, e i tifosi che riconoscono il mio impegno e comprendono il momento delicato”, conclude. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.6 ° C
11 °
8.2 °
71 %
1.5kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
15 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1285)ultimora (1162)sport (49)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati