Hong Kong, Jimmy Lai condannato a 20 anni per collusione e sedizione

(Adnkronos) – Il magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere per collusione e sedizione, segnando la fine di un importante processo sulla sicurezza nazionale che aveva suscitato condanne a livello internazionale. “Dopo aver considerato la grave e seria condotta criminale di Lai, la Corte ha ritenuto che la pena totale per Lai nel presente caso dovesse essere di 20 anni di reclusione”, si legge in un documento riassuntivo dei giudici. Due di questi anni si sovrapporranno alla pena detentiva già in vigore per Lai, il che significa che dovrà scontare altri 18 anni, hanno scritto i giudici.  

Il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee, ha dichiarato che la condanna di Lai è stata “profondamente gratificante”. “I crimini di Jimmy Lai sono efferati e malvagi all’estremo. La sua pesante condanna a 20 anni di carcere è una dimostrazione dello stato di diritto, sostiene la giustizia ed è profondamente gratificante”, ha affermato in una dichiarazione.  

La famiglia del magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong ha commentato che la sua condanna a 20 anni di carcere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale è stata “draconiana” e “crudele”. “Condannare mio padre a questa pena detentiva draconiana è devastante per la nostra famiglia e mette a repentaglio la sua vita”, ha affermato il figlio di Lai, Sebastien, in una dichiarazione della famiglia. La figlia Claire l’ha definita “una sentenza straziante e crudele”, dato il peggioramento della sua salute in prigione, e se verrà eseguita, “morirà da martire dietro le sbarre”. 

internazionale/esteri

