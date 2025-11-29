10.5 C
Hong Kong, salvate 144 persone dopo l’incendio: ancora 150 i dispersi

REDAZIONE
(Adnkronos) – Almeno 144 delle persone inizialmente considerate disperse dopo il devastante incendio che ha colpito il complesso residenziale di Hung Fuk Court, nel distretto di Tai Po a Hong Kong, sono state ritrovate in salvo. Lo ha reso noto il vice commissario di polizia Lam Man-han citato dal South China Morning Post, precisando che altre 150 persone risultano ancora irreperibili. 

Secondo Lam, oltre 600 agenti dell’Unità di identificazione delle vittime di catastrofi hanno completato le operazioni di ricerca e recupero nei primi due edifici interessati dalle fiamme, la Wang Yan House e la Wang Tao House, dove gli incendi erano stati spenti per primi. “Gli agenti non hanno trovato resti umani”, ha confermato, sottolineando le difficoltà delle operazioni a causa degli ambienti bui, stretti e allagati. Nel corso delle ricerche sono stati inoltre recuperati vivi tre gatti e una tartaruga, affidati alle autorità competenti. Ora, ha concluso Lam, la polizia passerà alle verifiche negli altri edifici del complesso per proseguire le operazioni. 

internazionale/esteri

