I 20 anni di Bergamo Sex fra club privé e pornodivi, all’evento hard anche Rocco Siffredi

(Adnkronos) – Bergamo sex fa vent’anni, al via dal 30 agosto la manifestazione erotica nazionale: l’appuntamento dell’intrattenimento per adulti è alla discoteca Bolgia di Osio Sopra. Nel lontano 2004, Corrado Fumagalli, il direttore creativo, incontrò Roberto Legramanti, candidato alla carica di sindaco di Orio al Serio, che, in un’atmosfera di sincera goliardia, gli promise: “Fumagalli, se vinco le elezioni e divento sindaco, ti faccio fare il Bergamo Sex nel mio paese!”. Una promessa mantenuta, che vide l’evento trasferirsi nel tendone utilizzato dal partito della Lega Nord, dove, terminate le feste politiche, subentrava l’erotismo di Bergamo Sex fra club privé, pornodivi e coppie trasgressive. Da questo episodio ha preso il via una delle manifestazioni più longeve e attese del settore, che quest’anno celebra il suo 20° anniversario. Dal 30 agosto al 1° settembre 2024, la provincia di Bergamo parteciperanno oltre 50 fra figure storiche e nuove leve dell’intrattenimento per adulti. Tra i nomi di spicco, Rocco Siffredi, che, oltre a presentare la sua piattaforma digitale “Academy” direttamente dai Siffredi Studios di Budapest, avrà un ruolo speciale nella cerimonia di premiazione. Insieme a Michelle Ferrari, consegnerà il premio “Bergamo Sex Gold”, un riconoscimento alle personalità che hanno contribuito alla crescita del settore erotico in Italia. Oltre a Siffredi, saranno presenti molte altre stelle dell’intrattenimento per adulti italiano, come Valentina Nappi, Martina Smeraldi, Vittoria Risi, Priscilla Salerno, Roberta Gemma, Sonya Eyes, Brigitta B e molte altre. Queste artiste si esibiranno in una serie di spettacoli che spaziano dai classici strip-tease ai più audaci live-show. L’evento non si limita alle esibizioni sul palco. Gli stand allestiti per la manifestazione ospiteranno espositori storici e nuovi ingressi del settore, tra cui il maestro di tecnica nipponica Shibari, Davide La Greca, e lo storico sexy shop “La Bottega dei Desideri”. Saranno presenti anche locali notturni e club privé, come la Sauna Milano, che offriranno spazi dedicati alle coppie, oltre a promuovere eventi e feste all’aperto. Un’attenzione particolare sarà riservata al progetto “Disability Hard”, che mira a promuovere il diritto alla sessualità delle persone con disabilità, un tema delicato e importante che trova spazio all’interno della kermesse. Questo progetto – secondo gli organizzatori – sottolinea l’impegno di Bergamo Sex per l’inclusione e la rappresentanza nel settore “adult”, affrontando un tema che spesso viene trascurato. Una delle principali novità dell’edizione 2024 è la sezione dedicata agli uomini: un intero piano della discoteca sarà riservato ai “boys”, con spettacoli di strip-tease maschile e la presenza di content creator di OnlyFans. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)