I Coma Cose si lasciano: “Eravamo una coppia solo sul palco”

(Adnkronos) – Un fulmine a ciel sereno, o forse la cronaca di una fine annunciata. Dopo mesi di rumors, con un post sui loro canali social, Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte i Coma_Cose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore e anche del sodalizio artistico. “Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati”, scrive l’ormai ex duo. Una decisione “unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”. Nel lungo e toccante post, corredato anche da un video dove si vedono i due artisti intraprendere strade diverse, si legge: “La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

E ancora: “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno a occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale”. La notizia assume contorni ancora più amari se si pensa al palco più importante, quello di Sanremo. Proprio lì, nel 2023, durante la loro partecipazione con ‘L’Addio’, avevano annunciato l’intenzione di sposarsi. Una beffa del destino, considerando che quel brano raccontava proprio una crisi di coppia superata, con un ritornello che suonava come una promessa: ‘L’addio non è una possibilità’.

E oggi, quella possibilità è diventata realtà. L’Amore, spiegano, “si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista”. Il futuro, ora è un percorso individuale. “È tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”.

