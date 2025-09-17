28.3 C
“I gamberi ti fanno diventare Alien”, l’allarme del senatore Kennedy

Ultima ora
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Se mangiate questi gamberi, diventate come Alien”. John Kennedy, senatore repubblicano, ha scelto gli effetti speciali per far scattare l’allarme sull’importazione di gamberi pericolosi e sul loro eventuale consumo. “Questa è la foto dell’alieno, nel film Alien. Potreste diventare così se mangiate gamberi surgelati mandati negli Stati Uniti da altri paesi. Alla fine di agosto, l’FDA ha scoperto che gamberi crudi surgelati arrivati inviati dall’Indonesia venivano venduti” in una lunga serie di stati del Sud.   “Questi gamberi sono radioattivi per la presenza dell’isotopo Cesio-137. Vi uccidono”, ripete il senatore della Louisiana. “Questi prodotti dovrebbero essere ispezionati, perché gli altri paesi non seguono i nostri protocolli. Ma i controlli all’ingresso negli Usa riguardano l’1-2% del prodotto, troppo poco”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

