25.5 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

I miracoli attribuiti a Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, oggi nuovi santi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un trauma cranico irreversibile e un tendine di Achille distrutto: due vicende mediche trasformatesi in storie di guarigione inspiegabili: i miracoli attribuiti all’intercessione di Carlo Acutis e di Pier Giorgio Frassati che oggi ricevono l’onore degli altari.  Nel dettaglio, il 2 luglio 2022, a Firenze, Valeria, studentessa costaricana di 21 anni, cade dalla bicicletta battendo la testa. La madre, devota di Acutis, va ad Assisi sulla tomba del giovane beato per affidargli la figlia. La ragazza migliorerà giorno dopo giorno sino alla guarigione inspiegabile dal punto di vista medico.  Il miracolo attribuito a Pier Giorgio Frassati riguarda la guarigione del giovane seminarista statunitense, Juan Manuel Gutierrez che nel 2018 subisce una lesione al tendine di Achille. I medici parlano di rottura completa. Gutierrez, devoto a Frassati, prega incessantemente e chiede la sua intercessione: anche in questo caso, la guarigione è inspiegabile da un punto di vista medico.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.5 ° C
26.7 °
24.8 °
50 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
30 °
Mer
21 °
Gio
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Pisa Sporting Club (11)vigili del fuoco (10)Gaza (10)Serie A (10)arresto (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati