13.6 C
Firenze
venerdì 5 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

I sorteggi Mondiali e le prese in giro di Robin Williams a Blatter nel 1994

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – I sorteggi di un Mondiale tornano negli Stati Uniti 31 anni dopo l’ultima volta. Oggi, venerdì 5 dicembre, si scopriranno i gironi che animeranno la rassegna iridata in programma la prossima estate in Usa, Messico e Canada. L’Italia dovrà aspettare di passare i playoff del prossimo marzo per sperare di raggiungere il proprio gruppo, e al suo posto, intanto, ci sarà una X. 

Ma i sorteggi statunitensi riportano alla mente ricordi e momenti diventati iconici nella storia dei Mondiali di calcio. Nel 1994, l’ex presidente della Fifa, allore segretario, Sepp Blatter decise di invitare sul palco insieme a lui Robin Williams. L’attore, scomparso nel 2014, si presentò in ottima forma cominciando a prendere in giro Blatter sul palco, provocando le risale del pubblico presente al Caesar Palace di Las Vegas. 

“Signor Bladder, è un piacere conoscerla dopo averlo provato per così tanti anni. È bello averlo”, ha detto Williams, giocando sul fatto che ‘Bladder’, in inglese, vuol dire ‘vescica’. Una gag che si è ripetuta più volte nel corso della serata, dove Williams ha anche paragonato i gironi al bingo e altri giochi d’azzardo, specialità della casa a Las Vegas. 

Proprio al momento dei saluti Blatter si è rivolta a lui con un: “Siamo alla fine del sorteggio, ma siamo molto felici di averti avuto con noi, Robin, o devo dire ‘Miss Doubtfire'”, facendo riferimento al ruolo interpretato dall’attore nell’iconico film. La risposta, però, non è cambiata: “Oh, grazie mister Bladder”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.6 ° C
14.6 °
12.1 °
62 %
3.1kmh
40 %
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1452)ultimora (1353)sport (58)demografica (41)attualità (31)cronaca (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati