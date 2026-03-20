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Ia, De Angelis (Siiam): “Automazione preziosa per alleggerire la burocrazia nella sanità”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Quando si parla di sistemi software autonomi basati su modelli di linguaggio (Llm) si tocca “uno degli argomenti più caldi, una novità che sta offrendo nuove possibilità per automatizzare i processi. Questa automatizzazione in ambito sanitario è particolarmente preziosa, perché sappiamo quanto il fardello burocratico e amministrativo pesi sulle spalle dei nostri professionisti. Questo può quindi essere il modo per coinvolgere e portare a bordo i medici, i soli in grado di identificare i problemi quotidiani, della clinica, da risolvere”. Lo ha detto Luigi De Angelis, presidente Siiam, la Società italiana di intelligenza artificiale in medicina che a Roma ha promosso l’incontro ‘Ai & cybersecurity in sanità: orizzonti strategici e impatti verticali’, insieme a Confassociazioni Digital. 

De Angelis evidenzia la complessità di questi ultimi anni, segnati da un costante progresso tecnologico, individuando nella “multidisciplinarietà” l’unica via per affrontare le sfide imposte dall’innovazione. Per il presidente di Siiam occorre “mettere insieme professionisti con background diversi, capaci di ridisegnare collettivamente il futuro della sanità”. Per questo “la formazione è importante a tutti i livelli, a partire dal personale sanitario”. 

A tale proposito, “una delle strategie possibili è quella di formare i formatori, coinvolgendo i colleghi neo-specialisti più vicini alla tecnologia per ottenere un effetto moltiplicatore – suggerisce De Angelis – Dobbiamo ripensare la formazione del personale, perché non potrà più esistere la professione del medico senza l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale al proprio fianco. Ciò pone nuove sfide – conclude – e la necessità di esercitare uno spirito critico per interagire con tali strumenti nella maniera più consona”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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