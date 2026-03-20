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Ia, Deiana (Confassociazioni): “Sanità primo settore con impattando significativo”

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(Adnkronos) – “Siamo di fronte a una rivoluzione epocale: l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa è un momento strategico importante per tutto il sistema e diventerà ancora più importante per le esigenze primarie di tutti gli esseri umani, come salute, soldi, sesso e sicurezza. La sanità, in particolare, è il primo mondo in cui l’intelligenza artificiale generativa sta impattando in modo significativo perché, parlando un linguaggio naturale, elimina il gap tecnologico, quindi ci consentirà progressivamente di parlare con le macchine”. Così Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, intervenendo, oggi a Roma, all’evento ‘Ai & Cybersecurity in Sanità’, organizzato a Palazzo Madama.  

“Caricare nella versione Health di Chat Gpt i dati sensibili dei pazienti può essere un problema – avverte Deiana – e questo è già un elemento su cui tutte le strutture organizzative sanitarie devono riflettere. In secondo luogo, non si tratta di software, ma di architetture che, come tali, devono essere integrate nei processi organizzativi. Pertanto, per sfruttarle al meglio e aumentare la produttività e gli impatti, in termini di salute, le organizzazioni ospedaliere sanitarie dovranno integrarle in modo da renderle più efficienti possibili”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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