Ia: Esposito (S.Raffaele): “Piattaforma con Microsoft per soluzioni nella cura del paziente”

(Adnkronos) – "Si parla tantissimo di intelligenza artificiale e l'obiettivo che ci siamo posti all'Irccs San Raffaele, in partnership con l'università Vita-Salute, con Microsoft è quello di fare in modo che le soluzioni dell'Ia che sviluppiamo arrivino realmente al processo di diagnosi e cura del paziente. Oggi abbiamo una grande spinta sull'Ia con moltissime pubblicazioni, ma poi la frazione degli studi che portano realmente delle soluzioni che impattano nel sistema sanitario è piuttosto piccola. Ci sono dei motivi, la qualità del dato con cui vengono sviluppate le soluzioni, anche l'impostazione che deve cogliere la sfida dell'impatto clinico e la collaborazione multidisciplinare. Tutto questo abbiamo cercato di affrontalo con Microsoft, innanzitutto con una piattaforma che cerca di industrializzare e rendere efficiente la fase di sviluppo di un algoritmo di intelligenza artificiale per la medicina personalizzata. Partendo dalla selezione del dato fino allo sviluppo e all'implementazione dell'algoritmo che viene creato all'interno del sistema informativo ospedaliero". Lo ha spiegato Antonio Esposito, vice direttore scientifico Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore associato di Radiologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, ospite in collegamento dell'evento 'Trasformazione digitale dentro l'Ai', promosso a Roma dall'Adnkronos. La piattaforma "ci permette di interagire con il 'real word data' dell'ospedale in un modo smart, come interagiamo con Internet o con lo smartphone. Quindi, per esempio, possiamo porre una domanda: 'verifica se all'interno dei dati della pratica clinica quotidiana dell'ospedale San Raffaele la prevalenza di occhi azzurri è collegata alla prevalenza di diabete'. Possiamo porre delle domande in modo semplice e ricevere delle risposte che ci permettono di risolvere la fase epidemiologica sul nostro campione e la costruzione dei dati preliminari che poi eventualmente ci porteranno ad un trial clinico per lo sviluppo di un algoritmo di Ia. Si eviteranno – precisa l'esperto – errori degli approcci di 'vecchia' scuola, che accadevano nel trasferimento di dati non conformi e non automatizzati". Sul percorso didattico dei nostri giovani studenti, "stiamo implementando i corsi di laurea in Medicina in lingua italiana e in inglese con elementi formativi che aumentino la cultura in ambito informatico e di intelligenza artificiale", conclude Esposito.