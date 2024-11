IA, Mura (Manageritalia): “Manager guidano cambiamento per non lasciare indietro nessuno”

(Adnkronos) – “Ormai lo vediamo in tutte le realtà organizzative, sta cambiando un po’ tutto, il manager guida questo cambiamento e lo fa, lo deve fare, con delle modalità che abbiano due caratteristiche principali. Intanto, la capacità di ascolto delle caratteristiche dell’impresa, dell’organizzazione all’interno della quale è inserito, dalla quale non può prescindere sia per gli obiettivi che la propria organizzazione si pone, sia perché la velocità con la quale questi obiettivi devono essere raggiunti, garantendo l’efficacia e l’efficienza, è il suo mandato. Dall’altra parte, lo fa insieme alle persone che popolano le nostre aziende e le organizzazioni e che oggi, al pari della velocità con cui l’intelligenza artificiale scardina diversi modelli organizzativi, portano nei mondi organizzativi diversi significati del lavoro. Quindi assistiamo anche a un veloce cambiamento. Cambiamento del senso e del significato che il lavoro stesso ha all’interno dell’organizzazione”. A dirlo Maria Antonietta Mura, Manageritalia, intervenendo all’evento Adnkronos Q&A, ‘Trasformazione digitale, dentro l’AI’. “A livello manageriale – spiega – inserire cultura manageriale vuol dire non lasciare indietro nessuna di queste valutazioni. Non si può fare, perché comunque nella quotidianità delle imprese e delle organizzazioni, le persone che realizzano quello che l’intelligenza artificiale ci richiede di fare, ci sono. Ma non si può fare neanche perché lasciare indietro una qualsiasi di queste nuove modalità di interpretare il posto del lavoro è ‘rallentante’ rispetto alla velocità nella realizzazione dei propri obiettivi. Quindi questo è il mandato che oggi i manager hanno, lo hanno nelle realtà più complesse e organizzate, lo hanno anche in quelle piccole, con delle complessità diverse”. Maria Antonietta Mura ricorda l’esistenza di “aziende e organizzazioni che non hanno i manager perché non se li possono permettere. perché ci sono dei costi nell’inserimento delle figure manageriali afferma. Ci sono tantissime piccole e medie imprese che proprio oggi hanno la necessità di crescere per non morire, ma non hanno ancora la capacità di inserire all’interno figure di un certo rilievo, di un certo peso”. “L’idea – propone – è di mettere a fattore comune competenze manageriali. Manageritalia ha sviluppato diversi progetti proprio per offrire, volontariamente, ma con profonda competenza, figure manageriali che si adoperino nelle imprese, nelle realtà che non hanno una propria figura manageriale all’interno. Questo nella convinzione che mettere a fattore comune competenze e capacità di leggere dei contesti organizzativi più o meno complessi, possa essere un acceleratore nel raggiungimento degli obiettivi che tutte le realtà si devono per propria esistenza porre”. “Tre – spiega – sono i pilastri fondamentali per il manager. Uno è la conoscenza digitale, alla quale nessuno può sottrarsi e il manager da questo punto di vista deve anche facilitare un atteggiamento positivo, che non sia di faccia di entusiasmo. Credo che a questo livello si possa veramente andare in profondità nell’atteggiamento di ogni persona che fa parte dei gruppi di lavoro, che possa utilizzare in maniera diversa, più affine al proprio ruolo e alle proprie caratteristiche, l’intelligenza artificiale e non solo essa. Il secondo punto è la capacità di essere flessibili, essere aperti verso il cambiamento e verso la velocità che il cambiamento ci imprime forse è la sfida più grossa, perché noi comunque ragioniamo e reagiamo ancora con dei tempi anche neuronali diversi da quelli dell’intelligenza artificiale, però dobbiamo per forza, essere flessibili”. “Questa – sottolinea – è una competenza che si allena, che si forma, con iniziative anche innovative, che possono essere anche semplicemente di confronto tra realtà diverse. Oggi c’è veramente un panorama che offre di tutto di più, basta iniziare a farle anche in rete queste iniziative. E la terza cosa è che accanto all’intelligenza artificiale c’è un’altra intelligenza, della quale i manager non si devono dimenticare, che è l’intelligenza emotiva. Cambia una vocale, ma credo che l’abbinamento tra le due possa essere il vero fattore critico di successo, da formare sempre, a tutti i livelli, e da allenare”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)