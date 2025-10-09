23.3 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Iacchetti e l’accordo su Gaza: “Molti dubbi su questa tregua, mi spiace ma per ora non ci credo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ho sentito che si è firmata questa tregua tra Israele e Palestina. Io non ho un dubbio, io ho miliardi di dubbi, perché so che il progetto originale del signor Netanyahu non è proprio questo”. A dirlo, in un video su Instagram, è il popolare conduttore Enzo Iacchetti, che da tempo è attivo in merito alla causa palestinese ed è stato recentemente protagonista di uno sfogo in diretta tv sul tema, ospite di Bianca Berlinguer a ‘E’ sempre Cartabianca’.  

“Non si è mai parlato di che fine farà questo popolo, dove andrà questa gente e perché ogni giorno ne muoiono ancora così tanti – scandisce Iacchetti -. Quindi mi dispiace ma non ci credo, per ora. Poi, se vedrò delle immagini che non sono più quelle che ho visto sinora, può darsi che mi ricreda”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

