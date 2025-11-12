Iacchetti: “Sanremo? No ho chiuso, col giusto cachet andrò a Tale e quale show”

(Adnkronos) –

Enzo Iacchetti senza filtri. Ospite oggi, mercoledì 12 novembre, nel salotto di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, il comico è tornato a parlare della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, un sogno che ha coltivato per anni.

Iacchetti aveva raccontato di essere stato rifiutato quattro volte a Sanremo, spiegando che la motivazione del rifiuto è che lui è un comico e non un cantante. Oggi, alla domanda di Caterina Balivo se spera ancora in un invito, Iacchetti dice: “Carlo Conti è stato gentilissimo. È stato costretto da Mara Venier a mandarmi un messaggio”. Nel messaggio Conti scherzava: “Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina…Manda pure”.

Iacchetti però ha cambiato idea: “Non è più tempo che vado a Sanremo, anche se canto molto bene”. E rivolgendosi a Carlo Conti ha svelato: “Ti prometto che l’anno prossimo verrò a fare Tale e quale show. Sono 5 anni che mi corteggia per fare i cantautori, io sono appassionato e so fare bene le imitazioni. Anche quest’anno mi aveva chiamato, ero indeciso. Ma se c’è un buon cachet l’anno prossimo ci sarò”, ha detto col sorriso.

