11.3 C
Firenze
sabato 7 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ian Matteoli, chi è l’azzurro che fa sognare l’Italia dello snowboard a Milano Cortina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Conquistate le prime medaglie a Milano Cortina 2026, l’Italia non ha voglia di fermarsi. In serata, gli atleti azzurri saranno ancora protagonisti a Livigno, con Ian Matteoli in finale nello snowboard big air maschile (qualificato con il secondo miglior punteggio e la miglior run). Ecco chi è lo snowboarder azzurro in finale oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina.  

Ian Matteoli è un figlio d’arte. Suo padre è Andrea ‘Matiu’ Matteoli, ex snowboarder alpino con 17 podi in Coppa del Mondo ed ex allenatore (tra gli altri) di Ross Rebagliati (oro in slalom gigante a Nagano 1998). Nato il 30 dicembre 2005, Ian si è innamorato della tavola a due anni ed è cresciuto tra Nuova Zelanda, Francia e Stati Uniti (in base agli spostamenti dei genitori), diventando negli anni anche un forte skateboarder. 

Per quanto riguarda i risultati, nel dicembre 2022 è arrivato terzo nel big air di Coppa del Mondo a Copper Mountain ed è diventato il primo azzurro di sempre a salire sul podio in questa specialità. A febbraio 2023, poi, una fase di stop legata alla rottura della milza (con intervento chirurgico d’urgenza) a complicare il suo percorso. Da lì, però, una grande ripartenza lo ha portato a conquistare un doppio secondo posto nella stagione 2024-25. A fine marzo 2025 è stato inoltre in gara ai Mondiali di Engadina, dove ha chiuso con un settimo posto. Una delusione da cancellare a Milano Cortina 2026.  

 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
12 °
9.5 °
71 %
1.3kmh
75 %
Sab
11 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
14 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1495)ultimora (1321)sport (78)Eurofocus (58)demografica (38)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati