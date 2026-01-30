5.2 C
Firenze
venerdì 30 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Amministrazione di Donald Trump è pronta a “ridurre” il contingente Ice nel Minnesota se ci sarà cooperazione da parte del governo locale, dopo l”uccisione di Alex Pretti e Renee Good.  

Lo ‘zar’ del controllo delle frontiere Tom Homan ha anticipato, in una conferenza stampa a Minneapolis, la sua intenzione di continuare l’operazione contro l’immigrazione ma ha precisato di voler perseguire una “cooperazione di buon senso che ci consenta di diminuire gli agenti che abbiamo qui”. “Non stiamo rinunciando in alcun modo alla nostra missione. La stiamo solo rendendo più efficace”, ha aggiunto.  

Trump ha intanto parlato di Pretti, l’infermiere ucciso mentre cercava di aiutare una donna aggredita da agenti dell’Ice, come di un “agitatore e forse un insorto”.  

“Le sue quotazioni sono scese con un video appena diffuso in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e in controllo della situazione”, ha scritto Trump su Truth. Il video a cui si riferisce il presidente mostra Pretti in uno scontro con gli agenti federali una decina di giorni prima della sua uccisione.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
5.2 ° C
6.3 °
4.3 °
76 %
0.5kmh
40 %
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1467)ultimora (1301)sport (69)Eurofocus (58)demografica (39)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati