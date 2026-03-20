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Ieg, in 2025 ricavi +6,6% a 266 milioni, dividendo per 0,20 euro

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Quello di Italian Exhibition Group è stato un 2025 di crescita trainata dagli eventi organizzati e da M&A che ha compensato pienamente l’effetto biennalità: il bilancio approvato dal Cda vede ricavi saliti a 266,4 milioni di euro, +6,6% rispetto all’esercizio precedente, mentre l’Adjusted Ebitda si è attestato a 70,9 milioni (+7,9%) con un Adjusted EBITDA Margin del 26,6% (+0,3 p.p. YoY). Il contributo del quarto trimestre ha visto ricavi a 75,6 milioni, +7,0% rispetto al Q424. Alla luce dei risultati sarà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 per azione. L’amministratore delegato del Gruppo IEG Corrado Peraboni ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2025 che riportano una buona crescita dei ricavi e della marginalità: risultati importanti in quanto conseguiti in un anno dispari nel quale non si sono tenuti alcuni appuntamenti biennali di riferimento, come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile. In questo contesto, il Gruppo ha registrato un miglioramento dei risultati in linea con le guidance, grazie allo sviluppo organico delle attività e a un mirato programma di acquisizioni”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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