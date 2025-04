Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la scoperta dopo la morfologica: “Ci fa gli scherzetti…”

(Adnkronos) –

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini diventeranno genitori di un… maschietto. La coppia, lo scorso 11 aprile, aveva annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio e con grande gioia avevano svelato il sesso e il nome del nascituro: Ignazio e Michelle pensavano, infatti, che sarebbero diventati genitori di una femminuccia che avrebbero chiamato Bianca. Ma colpo di scena… Michelle Bertolini si è sottoposta all'ecografia morfologica, che si effettua solitamente durante il secondo trimestre della gravidanza, e dai risultati i due hanno scoperto che diventeranno genitori di un maschietto che chiameranno Gabriele. "Allora l'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina. Però poi abbiamo avuto la morfologica e dalla morfologica è uscito che è maschio e si chiamerà Gabriele", hanno detto i due futuri genitori in un video condiviso sui social. E nella descrizione a corredo del video, il tenore de 'Il Volo' ha scherzato: "Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!". Tra i commenti spunta quello della mamma di Ignazio Boschetto, la signora Caterina e futura nonna di Gabriele: "Amore di nonna ti aspettiamo io rifarò la sciarpina azzurra", ha scritto aggiungendo delle emoticon sorridenti.