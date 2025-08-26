29.8 C
martedì 26 Agosto 2025
Ignazio Boschetto presto papà: “Prossima settimana ti avremo con noi…”

Ignazio Boschetto sta già contando le ore. Il cantante de ‘Il Volo’ e la moglie Michelle Bertolini sono pronti a diventare genitori. Con un post condiviso su Instagram, la coppia ha condiviso la gioia dell’attesa, mostrando il pancione della modella italo-venezuelana e scrivendo un messaggio dedicato al loro bambino.  “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro”, queste le parole.  

 
Ignazio e Michelle avevano annunciato la gravidanza pubblicamente lo scorso aprile: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”. Inizialmente, infatti, la coppia credeva di aspettare una bambina che avrebbero chiamato Bianca. Ma dopo l’ecografia morfologica, che si effettua solitamente durante il secondo trimestre della gravidanza, e dai risultati i due hanno scoperto che ad arrivare sarà invece un maschietto. E il nome scelto per lui è Gabriele.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

