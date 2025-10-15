20.7 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono genitori, è nata Clara Isabel

(Adnkronos) –  Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ufficialmente genitori: è nata oggi, 15 ottobre, la loro primogenita, Clara Isabel Moser. A dare la notizia è il neo papà con un post su Instagram. “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”, sono le parole rivolte alla moglie e alla neonata. Nelle foto condivise, tutte in bianco e nero, la piccolina è avvolta in una copertina, in braccio a Ignazio Moser. Tra gli scatti anche il dettaglio di un piedino, sfiorato dalle mani di entrambi i genitori.  

Proprio ieri il papà di Ignazio, Francesco Moser, aveva detto nel salotto de ‘La Volta Buona’ che al parto mancava davvero poco. Lui però non aveva lasciato intendere che la piccola sarebbe potuta nascere dopo poche ore. “Alla fine della settimana, i giorni sono quelli”, aveva detto. 

 

spettacoli

