Il banchetto nuziale di Bezos e Sanchez è campano, ecco il menù stellato e il buffet di dolci

(Adnkronos) – Nulla è lasciato al caso per il menù della cena nuziale di questa sera a Venezia, dopo il ‘sì’ davanti a 250 invitati, nella blindatissima isola di San Giorgio. Gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno scelto lo chef napoletano Fabrizio Mellino per il banchetto e il maestro pasticcere Sal De Riso per il buffet di dolci. Dopo la cena, secondo quanto apprende l’Adnkronos, gli invitati gusteranno la celebre delizia al limone, la torta ricotta e pere, la torta Panarea con il pistacchio di Bronte e la pasticceria mignon realizzata con i prodotti tipici campani a partire dalle melannurche, fichi bianchi e albicocche. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine all’organizzazione, De Riso non sapeva che quel grosso ordine di dolci che ha preparato in queste ore era destinato alle nozze dell’anno. “Un grazie speciale allo chef Fabrizio Mellino per aver scelto le mie creazioni in un giorno così significativo”, ha scritto Sal De Riso su Instagram. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)