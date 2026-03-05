Il biathlon paralimpico a Milano Cortina 2026: regole e programma

(Adnkronos) – Iniziano le Paralimpiadi di Milano Cortina e tra poche ore toccherà alle gare di biathlon paralimpico. Si tratta di uno sport introdotto a Innsbruck nel 1988 per gli atleti e le atlete con disabilità fisiche e nel 1992, ai Giochi di Tignes Albertville, anche per gli atleti e le atlete con disabilità visive. Le gare, in programma a Tesero (in Val di Fiemme) consistono in un percorso di lunghezza variabile sciato tre o cinque volte in tecnica libera. Per una distanza complessiva compresa tra i 7,5 e i 12,5 chilometri. Ecco tutte le cose da sapere.
Come funzionano le gare di biathlon paralimpico ai Giochi di Milano Cortina? Tra i giri sugli sci, gli atleti e le atlete devono sparare e colpire due bersagli situati a una distanza di 10 metri. Ogni errore equivale a una penalità di tempo o un giro extra. Il fattore di successo più importante risiede nella capacità di alternare le abilità di resistenza fisica e precisione di tiro durante la competizione.
A Milano Cortina 2026 sono tre gli eventi in programma: inseguimento sprint, 7,5km sprint e 12,5km individuale, uomini e donne, ciascuno suddiviso in tre categorie. Nella categoria standing sono compresi sciatori e sciatrici con disabilità fisiche che sciano in piedi in tecnica libera, anche con l’uso di protesi.
Le persone con disabilità agli arti superiori sciano senza bastoncini, o con un bastoncino solo: al poligono, dopo aver posizionato il fucile, danno l’ordine di sparare a un allenatore, che preme il grilletto.
Nella categoria sitting sono compresi atleti e atlete che sciano su un sit-ski, costituito da un sedile montato su due sci da fondo, e utilizzano una tecnica simile a quella classica.
La categoria vision impaired comprende invece sciatori e sciatrici con una disabilità visiva, che gareggiano in tecnica libera accompagnati da una guida. Al poligono sono assistiti da segnali acustici che, a seconda dell’intensità del segnale, indicano quando l’atleta è sul bersaglio.
Ecco il programma delle gare di biathlon paralimpico a Milano Cortina 2026:
Sabato 7 marzo
11:20 Inseg. sprint U VI Qualificazione
12:30 Inseguimento sprint donne sitting
12:45 Inseguimento sprint uomini sitting
13:10 Inseguimento sprint donne standing
13:25 Inseguimento sprint uomini standing
13:50 Inseguimento sprint uomini VI
14:05 Inseguimento sprint donne VI
Domenica 8 marzo
10 Individuale donne sitting
10:30 Individuale uomini sitting
12:10 Individuale donne standing
12:30 Individuale uomini standing
13:15 Individuale donne VI
14 Individuale uomini VI
Venerdì 13 marzo
10 Inseg. sprint D sitting Qualificazione
10:15 Inseg. sprint U sitting Qualificazione
10:35 Inseg. sprint D standing Qualificazione
10:50 Inseg. sprint U standing Qualificazione
11:05 Inseguimento sprint D VI Qualificazione
—
milano-cortina-2026/discipline
webinfo@adnkronos.com (Web Info)