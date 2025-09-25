Il ‘capitano Kirk’ William Shatner ricoverato d’urgenza a Los Angeles

(Adnkronos) –

William Shatner, l’iconico Capitano Kirk della serie tv ‘Star Trek’, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un’emergenza medica, da quanto riporta TMZ. Secondo le fonti del sito americano, l’attore ha avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di mercoledì. Shatner ha chiamato i soccorsi per precauzione, i paramedici sono arrivati a bordo di un’ambulanza e hanno deciso di trasportare Shatner in ospedale locale potesse essere vistato. Le fonti di TMZ affermano che ora sta “bene” e “riposa tranquillamente”. Nato nel marzo 1931, l’attore ha 94 anni e, nonostante la lunghissima carriera che lo ha portato anche a ricevere un premio Emmy e un Golden Globe (entrambi per la serie ‘Boston Legal’), è noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo del capitano James T. Kirk, che ha interpretato nella serie tv ‘Star Trek’ dal 1966 al 1969 e poi in sette film dello stesso universo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)