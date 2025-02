Il colpo dell’anno è di Tommy Paul? Passante no look spettacolare a Dallas – Video

(Adnkronos) – Il colpo dell’anno già a febbraio? Da Dallas, dove si sta giocando l’Atp 500, il tennista americano Tommy Paul, numero nove del mondo, è avanzato agli ottavi di finale del torneo battendo il connazionale Jenson Brooksby in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4. Paul, più che per il risultato e la prestazione, ha stupito per un colpo che si candida già a essere, appunto, il colpo dell’anno. Dopo uno scambio prolungato da fondo campo, l’americano sale a rete e colpisce di volée. L’avversario risponde con un dritto che lo scavalca e lo costringe a correre all’indietro. A quel punto Paul cosa fa? Spalle alla rete, quando la palla è ancora alta, la colpisce senza guardare e tira fuori un passante spettacolare, che strappa gli applausi del pubblico e anche quelli di Brooksby, immobile e incredulo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)