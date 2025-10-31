Il cordoglio di ‘Ballando’ per Andrea Delogu e il ‘giallo’ su domani

(Adnkronos) – “Devastati da questa tragica notizia, siamo vicini al tuo cuore. Marcella e Chiquito”. Queste le parole di cordoglio della concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ Marcella Bella e del suo maestro per la morte di Evan Delogu, fratello diciottenne della concorrente Andrea Delogu, causato da un incidente in moto. Il messaggio di Marcella Bella si unisce a quelli di altri componenti del cast del programma di Rai1. “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”, è il messaggio che la concorrente Barbara d’Urso ha condiviso sui social. Ha espresso la sua vicinanza anche Rossella Erra, ‘voce del popolo’ del programma condotto da Milly Carlucci, che in una storia su Instagram ha scritto: “Accanto a te con le preghiere, con il pensiero e con il mio affetto per te mia cara Andrea”.

Nel frattempo, resta il dubbio sulla presenza di Delogu nella puntata di domani sera, primo novembre, dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci rilasciate ieri in collegamento su Rai 1 con ‘La vita in diretta’: “La vita è piena di tranelli, purtroppo – dice Carlucci – mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile. Ma noi siamo come i circensi, come i teatranti, è la crudeltà del nostro mestiere: dobbiamo andare comunque in onda, qualsiasi cosa succede, perché il nostro compito è portare evasione e speranza”, conclude.

