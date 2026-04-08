Il debutto di Shiloh, la figlia di Jolie e Pitt: diventa ballerina in video K-Pop

(Adnkronos) – Figlia di due tra le star più celebri di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt, ma con una strada artistica tutta sua. Shiloh Jolie, 19 anni, ha avviato ufficialmente la propria carriera nella danza partecipando come ballerina di supporto al nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. La presenza della giovane nel video non era stata annunciata: nei crediti compare soltanto con il nome ‘Shi’. Tuttavia, i fan dell’artista l’hanno riconosciuta rapidamente, alimentando commenti e reazioni sui social, dove molti hanno sottolineato la somiglianza con la madre e l’inaspettato debutto nel panorama musicale coreano.

Secondo quanto riferito dall’etichetta Starship Entertainment, Shiloh Jolie sarebbe stata selezionata attraverso un casting aperto negli Stati Uniti, senza alcun trattamento di favore legato alla notorietà familiare. Solo al termine del progetto, riferisce la società, si sarebbe scoperta l’identità dei suoi genitori.

La giovane aveva già attirato l’attenzione nel 2024, quando il coreografo Lil Kelaan Carter aveva pubblicato un video delle sue performance, lodandone energia e capacità tecniche. Sul piano personale, Shiloh ha scelto di utilizzare esclusivamente il cognome Jolie, abbandonando il doppio cognome Jolie-Pitt poco dopo il compimento dei 18 anni nel maggio 2024. La decisione è maturata nel contesto della separazione pubblica tra i genitori, segnata anche da accuse di comportamenti violenti rivolte da Angelina Jolie all’ex marito, accuse che Brad Pitt ha respinto.

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