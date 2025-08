Il Decreto Sport è legge: da Milano Cortina 2026 all’America’s Cup, ecco in cosa consiste

(Adnkronos) – Ok della Camera al Decreto Sport, con 153 sì, 85 no e 6 astenuti. Oggi, mercoledì 6 agosto, è stato dato il via libera a un provvedimento che introduce importanti novità in materia sportiva. Dalla sicurezza sugli sci all’inserimento, nel Codice penale, dell’impianto sanzionatorio (già previsto dalla legge 401 del 1989) che estende agli arbitri lo stesso livello di protezione che il diritto penale assicura agli agenti di polizia, fino all’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie dedicate ad atleti per alto merito sportivo. Tante le novità per lo sport in Italia, senza dimenticare gli importanti fondi stanziati per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Risorse che guardano non solo alla sicurezza, all’ordine pubblico, al supporto logistico e alla vigilanza, ma anche alla riuscita sportiva dell’evento paralimpico. Allo stesso tempo, il Commissario per gli Europei Uefa 2032 lavorerà in stretto coordinamento con gli enti locali per riqualificare e modernizzare gli stadi, vere e proprie infrastrutture sociali strategiche, recependo le istanze delle amministrazioni territoriali affinché la Figc possa consegnare alla Uefa, entro ottobre 2026, la lista definitiva degli impianti selezionati. “Con questo decreto – ha spiegato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – abbiamo dato risposte concrete e urgenti per fare in modo che l’Italia non solo sia pronta ad affrontare i grandi appuntamenti che la vedranno protagonista nei prossimi mesi, ma possa anche garantire la tutela di atleti, arbitri e appassionati, affinché la pratica sportiva si svolga in luoghi sicuri e accessibili”. Il riferimento del ministro è alle prossime Olimpiadi Invernali, ma anche – tra gli altri – ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e all’America’s Cup 2027 a Napoli, senza dimenticare Atp Finals ed Europei di calcio 2032.

"È una priorità per questo Governo – ha continuato Abodi – così come lo è la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate all'organizzazione di eventi sportivi. Ribadisco che il mio obiettivo è quello di creare un modello organizzativo trasparente, una vera e propria 'casa di vetro', dove tutto sia visibile e accessibile".