20 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Il Diavolo veste Prada’ arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
‘Il Diavolo veste Prada’ arriva a Milano. La città della moda si prepara ad accogliere il sequel di uno dei film più iconici di sempre. Secondo quanto rivelato da Milano Finanza, dall’1 al 16 ottobre 2025 le riprese de Il Diavolo Veste Prada 2 si terranno nel capoluogo lombardo.  La produzione sarebbe alla ricerca di circa 2000 comparse e i casting sono già aperti. La selezione, tuttavia, non è aperta a tutti ma richiede dei requisiti specifici. I candidati devono avere più di 30 anni e devono essere professionisti già attivi nel settore della moda, della comunicazione o dell’organizzazione degli eventi. Una scelta coerente con lo stile del film, che punta a ricreare un contesto autentico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
forte pioggia
20 ° C
20.8 °
19.3 °
96 %
1kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
25 °
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati