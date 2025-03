Il disastro di Alcaraz fa sorridere Sinner: è sempre più vicino al rientro da numero 1

(Adnkronos) – Il ko contro David Goffin lascia strascichi pesanti in casa Alcaraz. Lo spagnolo, eliminato in maniera clamorosa nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, ha salutato il torneo in California con una certezza. Quella di non poter più superare Jannik Sinner prima del suo ritorno in campo, agli Internazionali di Roma (al via il 7 maggio). A dirlo è la matematica, mentre la stampa spagnola parla di disastro per il tennista spagnolo. Anche vincendo i tornei di Montecarlo, Barcellona e Madrid, Carlos rimarrebbe dietro in classifica. Dunque, nessuna possibilità di sorpasso. Discorso simile anche per Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale. Per lui, c’è ancora una possibilità di superare il fuoriclasse azzurro, ma la situazione è complicata. Quasi un’utopia. Il tedesco dovrebbe vincere sempre da qui a maggio, impresa non semplice visto lo stato di forma mostrato nella prima parte di stagione, soprattutto dopo la finale degli Australian Open persa contro Sinner. Al momento, Sinner resta in cima al ranking con 11.330 punti. Seguono Zverev, a 7.555 punti, e Alcaraz, a 6.910 punti. Dopo Miami, Sinner sarà a quota 10.330 (perdendo i 1.000 punti guadagnati l’anno scorso, vista la mancata partecipazione al torneo per la sospensione legata al caso Clostebol), mentre il tennista spagnolo scenderà a 6.720. Zverev debutterà proprio oggi in California, contro il britannico Jacob Fearnley (numero 83 del ranking). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)