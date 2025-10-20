14.3 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Il ds del Como: “Comprendo dubbi su partita con Milan in Australia, aspettiamo ok Fifa”

(Adnkronos) –
Milan-Como in Australia “è un tema abbastanza delicato. Bisogna aspettare l’ok della Fifa, secondo me non è banale. Il club ha già preso una posizione. Però aspettiamo prima di esporci ulteriormente. Qualora accadesse, se sarà limitata una partita spot, comprendo chi si pone dei dubbi su questa operazione, a livello di valorizzazione del prodotto e di ritorno economico”. Lo dice il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. 

“Se invece può essere un progetto pilota, allora può avere una dimensione più impattante. Bisognerà capire in futuro. In Asia e nella parte orientale del mondo non manca la passione, il calcio è un sport globale. L’ho toccato con mano, in Indonesia sono ‘malati di calcio’. Il problema è che il calcio non è radicato e non parte da lontano e non c’è stata una grande scuola. Il terreno fertile per sviluppare calcio professionistico secondo me c’è”. 

sport

© Riproduzione riservata

