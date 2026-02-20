9.4 C
Il fratello di Claps: “Oki uccisa il 12 come già Elisa ed Heather, convinto Restivo coinvolto”

(Adnkronos) – ”Già da tempo, già dall’inizio, sono convinto che Danilo Restivo sia dietro questo altro omicidio. Ne sono certo per le modalità ed è evidente che Benguit non sia colpevole”. Così all’Adnkronos Gildo Claps, fratello di Elisa, la ragazza di Potenza uccisa il 12 settembre del 1992, dopo la risonanza del servizio giornalistico della Bbc che sostiene la tesi di un presunto coinvolgimento di Danilo Restivo, assassino di Elisa Claps, anche per il femminicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, nota come Oki, uccisa a coltellate il 12 luglio 2002 a Bournemouth, in Inghilterra.  

Per la morte della studentessa è in carcere Omar Benguit che si è sempre dichiarato innocente ma elementi raccolti dalla polizia e iniziali testimonianze hanno portato al suo arresto. Restivo è stato condannato dalla giustizia italiana per aver ucciso Elisa Claps e dalla giustizia inglese per l’omicidio della sarta Heather Barnett, a Bournemouth, il 12 novembre 2002, due mesi dopo la tragica fine di Jong-Ok Shin. In quell’anno Restivo viveva nella città costiera a sud dell’Inghilterra. Le vicende di Elisa Claps e di Heather Barnett si sono intrecciate in modo molto stretto perché Restivo venne arrestato dalla polizia del Dorset nel 2010, pochi mesi dopo il ritrovamento dei resti di Elisa Claps nel sottotetto della Santissima Trinità a Potenza.  

”Di elementi nuovi non ce ne sono – ha aggiunto Gildo Claps – sono fatti risaputi. Benguit non c’entra. Anche i testimoni hanno ritrattato. Prove ed elementi sin dall’inizio parlavano chiaro e poi c’è la sinistra ricorrenza del 12. Può sembrare una suggestione ma c’è una ritualità, il 12 venne uccisa Elisa, il 12 Heather Barnett e il 12 anche la studentessa sud-coreana”. 

Tutte e tre le vittime sono state uccise a colpi di coltello. Per il caso di Jong-Ok Shin, Omar Benguit è stato condannato all’ergastolo e non ha ottenuto la revisione del processo. La vicenda è stata riproposta nei servizi giornalistici della Bbc ma non ci sono attività giudiziarie in corso. Le corti d’appello hanno respinto le richieste di revisione. Per questo delitto Restivo venne inizialmente sospettato ma poi uscì dalle indagini, scagionato dalla compagna con cui conviveva. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

