Il legale di Stefano De Martino sui video privati: “Come sta? Chiunque sarebbe offeso e triste”

(Adnkronos) – “Come sta Stefano De Martino? A chiunque dà fastidio vedere la propria immagine gestita, manipolata, commentata in maniera illecita, chiunque di noi sarebbe non solo offeso ma ‘triste'”. Così Angelo Pisani, legale del presentatore, parla oggi intervistato da Marco Carrara ad ‘Agorà Estate dello stato d’animo del suo assistito, dopo la diffusione di video e foto circolati sul web che lo ritraggono mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata, Caroline Tronelli, in casa a Roma. “Incalcolabile il numero di contatti e visualizzazioni che possono avere queste immagini – afferma l’avvocato – È un fenomeno che bisogna contrastare con normative e interventi adeguati alla tecnologia del tempo. (…) Per la prima volta chiediamo la condanna anche di tutti coloro i quali conservano e girano questi dati: anche loro diventano complici di reati di ricettazioni e pericoli gravissimi, ai danni sia della vittima sia dei familiari”.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

