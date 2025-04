Il Milan vola a Singapore: in estate amichevole di lusso con l’Arsenal

(Adnkronos) – C’è sempre una prima volta. Dopo 125 anni di storia, il Milan in estate volerà per la prima volta a Singapore, una delle destinazioni del Pre-Season Tour 2025 che vedrà i rossoneri protagonisti di una serie di prestigiose amichevoli nella regione Asia-Pacifico.

Mercoledì 23 luglio i rossoneri affronteranno l'Arsenal nell'iconico National Stadium, in un incontro che segnerà la prima partita ufficiale per il club sul suolo singaporiano. Singapore rappresenterà la prima tappa del Pre-Season Tour dei rossoneri, che proseguirà poi con la sfida del 26 luglio a Hong Kong contro il Liverpool. La terza e ultima tappa del Tour verrà svelata nelle prossime settimane.