“Il mondo è cambiato”, lo speciale del Corriere della Sera per rispondere a 32 domande

‘Il mondo è cambiato’. La constatazione con cui tutti i giorni politica, economia e cronaca sono costrette a confrontarsi diventa il titolo di uno speciale di 40 pagine allegato oggi al Corriere della Sera. Nella copertina sono elencate le 32 domande chiave alle quali si cercano risposte adeguate. Si parla di geopolitica ma si sceglie di farlo partendo da interrogativi semplici, formulati con tono diretto. Al primo, ‘Siamo al tramonto delle democrazie liberali, 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale?’, risponde la scrittrice Anne Applebaum, premio Pulitzer per Gulag: “La democrazia liberale ha un futuro. Solo che non è chiaro se gli Stati Uniti saranno ancora una democrazia liberale”. Ad altre domande legate alla prima, ‘Il mondo della finanza reggerà al disordine mondiale?’ e ‘le criptovalute saranno il futuro del denaro?’, rispondono due prime firme economiche del Corriere, Federico Fubini e Daniele Manca. Marco Buti, l’ex direttore generale per gli Affari economici dell’Ue, risponde a un’altra domanda chiave: ‘L’Unione europea è destinata all’irrilevanza tra i nuovi imperi?’, rilanciando la priorità di rendersi autonomia su economia e sicurezza. E poi, seguendo lo stesso schema, tutti gli altri temi rilevanti: il nucleare, il riavvicinamento del Regno Unito all’Europa, le mire della Russia, il destino di Zelensky, il Medio Oriente, l’Africa, l’Argentina di Milei e la Cina. E, ancora, i dazi e la politica commerciale di Donald Trump, la sorte del Green deal e gli sviluppi dell’inteligenza artificiale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)