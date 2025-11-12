Il Papa incontra Laura Pausini: “Già da Sanremo ero un suo fan”

17.4 C
(Adnkronos) – Papa Leone ha incontrato oggi, mercoledì 12 novembre, Laura Pausini. “Già da Sanremo ero un suo fan” le ha confidato il Pontefice. “Mi sembra di essere super benedetta”, ha rilanciato Laura Pausini, riportano i media vaticani. Al Papa Laura Pausini ha donato un brano inedito di una sua interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, tratta dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. “Spero che le piaccia!” ha detto.  

Leone a sua volta ha ricordato che il prossimo anno si terrà un intero anno giubilare, dedicato a San Francesco in occasione degli 800 anni della morte. “Quindi l’ho scelto apposta”, ha detto Pausini. “Veramente provvidenziale”, ha convenuto Leone. 

