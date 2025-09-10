Il principe Harry incontra Carlo a Clarence House, il meeting dura meno di un’ora

21.3 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Il principe Harry oggi a Clarence House, a Londra, p
er incontrare il padre, re Carlo. Lo riportano i media britannici. L’ultima volta che il sovrano e il secondogenito si sono visti è stato nel febbraio 2024, quando il duca di Sussex volò dalla California nella capitale inglese dopo che il monarca aveva annunciato di essere in cura per un cancro. L’incontro è durato meno di un’ora: Harry ha bevuto un tea con il monarca, durante un meeting di appena 55 minuti. Il principe Harry è arrivato a Clarence House intorno alle 17,20. Carlo era arrivato alla residenza reale alle 15,45, dopo essere partito da Balmoral nel primo pomeriggio. Il duca di Sussex era andato via in tutta fretta dal Centre for Blast Injury Studies dell’Imperial College di Londra poco dopo l’arrivo di suo padre in città. Si era fermato brevemente per stringere la mano ai fan prima di spiegare: “Devo andare, sono in ritardo… Devo andare, devo andare. È stato un piacere conoscervi, ragazzi”. Il suo allontanamento frettoloso aveva fatto ipotizzare un imminente incontro con il re. Il secondogenito del re parteciperà adesso a un ricevimento collegato agli Invictus Games, da lui stesso lanciati nel 2014 come torneo per veterani e personale militare infortunato. Il duca è al terzo giorno di un viaggio nel Regno Unito che si concluderà domani. Fino a oggi, non aveva ancora visto il re, né suo fratello William. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

