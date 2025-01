Il principe William al pub, si gode una pinta con i tifosi dell’Aston Villa

(Adnkronos) – Il principe William si è goduto una pinta di sidro Bulmers insieme agli altri tifosi dell’Aston Villa in un pub Wetherspoons, prima della partita infrasettimanale della squadra contro l’Everton. Il futuro re si è unito a otto tifosi, ieri, nel locale del centro di Birmingham per più di 30 minuti prima che i sostenitori del Villa andassero allo stadio. Il personale del pub non ha voluto rivelare chi ha pagato il giro di drink. Dopo aver parlato con il principe, uno studente universitario ha dichiarato che William “è un ragazzo adorabile, con i piedi per terra. Ama il Villa e ha la stessa passione che tutti noi condividiamo. Penso che se non avesse avuto altri impegni gli sarebbe piaciuto essere presente alla partita”. Un altro tifoso ha raccontato che “William ha detto che un amico di famiglia lo portò alla sua prima partita, del Villa contro il Bolton, e da allora non ha più smesso di amare la squadra. Ha detto che avrebbe guardato la partita in tv stasera. E’ un tipo davvero gentile e genuino che ama davvero il Villa. Ha contattato il club e loro hanno contattato alcuni di noi per organizzare questo incontro. Sapevamo che sarebbe venuto, ma è la prima volta che lo vediamo”. In precedenza, sempre a Birmingham, William aveva partecipato alla conferenza inaugurale del College of Paramedics dedicata all’emergenza e alla terapia intensiva. Il principe era stato nominato patrono del college e nel suo discorso ha reso omaggio ai paramedici della nazione che lavorano in “circostanze altamente stressanti e spesso angoscianti”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)