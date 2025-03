Il ranking e il posto extra in Champions: la Serie A accorcia grazie a Roma e Lazio

(Adnkronos) – La Serie A a caccia del quinto posto in Champions League. Proprio come avvenuto lo scorso anno, l’Italia spera di poter portare cinque squadre nella massima competizione europea anche nella prossima stagione, ma molto dipenderà dall’andamento europeo delle quattro società rimaste in corsa dopo l’inaspettata uscita di scena di Juventus, Atalanta e Milan ai playoff di Champions. A tenere vive le speranze ora ci pensano quindi Inter, Lazio, Roma e Fiorentina. Dopo le gare d’andata degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference League si è quindi aggiornato il ranking stagionale Uefa 2024/25, con le prime due posizioni che assegnano il tanto desiderato posto extra in Champions. In questo momento l’Italia si trova a rincorrere e occupa il terzo posto alle spalle di Inghilterra e Spagna. Il divario con gli spagnoli però, dopo le gare europee, si è assottigliato grazie alla vittoria dell’Inter, unica superstite in Champions League, in casa del Feyenoord e ai successi in extremis della Roma, in casa contro la spagnola Athletic Bilbao, e della Lazio in trasferta con il Viktoria Plzen. La Fiorentina invece è crollata ad Atene per 3-2 contro il Panathinaikos, risultato che Palladino spera di ribaltare nel ritorno del Franchi. L’Inghilterra continua a volare nel ranking ed è prima, difficilmente raggiungibile, con 22.179 punti, mentre la Spagna segue a 19.892 e l’Italia a 18.937, sotto il punto di distanza. Lontana la Germania al quarto posto con 16.671 e il Portogallo quinto a 16.250. A questo punto, sarà fondamentale portare ai quarti di finale delle tre competizioni più squadre possibili, tra l’altro doppia importanza riveste l’impegno dei giallorossi di Ranieri, giovedì prossimo a Bilbao, visto che una vittoria della Roma potrebbe valere tantissimo considerando che affronta proprio una formazione spagnola. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)