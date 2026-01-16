Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma

(Adnkronos) – Saltare con gli sci ai piedi, per diventare immortali grazie ad alcune delle cartoline più belle delle prossime Olimpiadi invernali. Sarà Predazzo (provincia autonoma di Trento), in Val di Fiemme, a ospitare le gare di salto con gli sci di Milano Cortina 2026. Tra le discipline più spettacolari della rassegna a cinque cerchi, questo sport è presente alle Olimpiadi da Chamonix 1924. E ha sempre regalato adrenalina pura.

Intanto, qualche linea guida. In questo sport, l’atleta scivola lungo una rampa, la pista di lancio, da cui si stacca poi in volo per atterrare più lontano possibile dal trampolino. Per la classifica (e dunque il podio) conta non solo la lunghezza del salto, ma anche lo stile dell’esecuzione (dalla stabilità degli sci durante il salto al bilanciamento, passando per posizione del corpo e atterraggio.

Quando inizia la storia olimpica del salto con gli sci? Questa disciplina ha esordito ai Giochi a Chamonix 1924, con il trampolino lungo maschile. In seguito, sono entrati nel programma il trampolino normale maschile (1964, a Innsbruck), l’evento a squadre maschile (1988, Calgary), il trampolino normale femminile (2014, Sochi) e la gara a squadre miste (2022, Pechino). A Milano Cortina 2026 sarà introdotta la prova femminile individuale dal trampolino lungo e il super team uomini, che sostituirà la gara a squadre maschile. A Milano Cortina, il teatro delle gare sarà il Predazzo Ski Jumping Stadium.

Come si svolgeranno le gare di salto con gli sci a Milano Cortina 2026? Le competizioni si articoleranno in sei eventi: l’individuale trampolino piccolo donne, l’individuale trampolino grande donne, l’individuale trampolino piccolo uomini, l’individuale trampolino grande uomini, il super team uomini e la gara a squadre mista.

Nelle gare individuali, prima della finale ci sarà una prova per stabilire l’ordine di partenza. La finale consisterà in due salti. Tutti i 50 atleti parteciperanno al primo salto, con i migliori 30 ‘promossi’ al secondo. La classifica finale verrà fuori dalla somma dei punteggi dei due salti, assegnati dai giudici.

Nell’evento super team maschile ogni nazione schiererà due atleti divisi in due gruppi. La gara si svilupperà in tre salti. Dopo il primo salto solo le prime dodici squadre andranno al secondo salto, mentre i migliori otto dopo il secondo salto parteciperanno al salto finale.

Nella gara a squadre miste ogni nazione competerà con due uomini e due donne. La gara si articola in due salti e le atlete e gli atleti sono divisi in quattro gruppi. Dopo il primo salto, le prime otto squadre parteciperanno al salto finale (come visto nel super team maschile).

In tutte le discipline, il risultato della performance verrà stabilito dalla lunghezza del salto effettuato e dallo stile dell’esecuzione, valutato dai giudici.

Ecco il programma delle gare di salto con gli sci a Milano Cortina 2026:

Giovedì 5 febbraio



Ore 17, Trampolino piccolo donne – All. uff. 1

Ore 20, Trampolino piccolo uomini – All. uff. 1

Venerdì 6 febbraio



Ore 9 Trampolino piccolo donne – All. uff. 2

Sabato 7 febbraio



Ore 17:45 Ind. NH donne – Turno di prova

Ore 18:45, Individuale NH donne – 1° turno

Ore 19:57, Individuale NH donne – Finale

Domenica 8 febbraio



Ore 16:30, Trampolino piccolo donne – All. uff. 3

Ore 19, Trampolino piccolo uomini – All. uff. 2

Lunedì 9 febbraio



Ore 18, Ind. NH uomini – Turno di prova

Ore 19, Individuale NH uomini – 1° turno

Ore 20:12, Individuale NH uomini – Turno finale

Martedì 10 febbraio



Ore 17:30, gara a squadre mista – Turno di prova

Ore 18:45, gara a squadre mista – 1° turno

Ore 20, gara a squadre mista – Finale

Giovedì 12 febbraio



Ore 17, Trampolino grande donne – All. uff. 1

Ore 20, Trampolino grande uomini – All. uff. 1

Venerdì 13 febbraio



Ore 18:30, Trampolino grande uomini – All. uff. 2

Sabato 14 febbraio



Ore 9, Trampolino grande donne – All. uff. 2

Ore 17:30, Ind. LH uomini – Turno di prova

Ore 18:45, Individuale LH uomini – 1° turno

Ore 19:57, Individuale LH uomini – Turno finale

Domenica 15 febbraio



Ore 11:30, Trampolino grande uomini – All. uff. 3

Ore 17:30, Ind. LH donne – Turno di prova

Ore 18:45, Individuale LH donne – 1° turno

Ore 19:57 Ind. trampolino grande donne – Finale

Lunedì 16 febbraio



Ore 18, Super team uomini – Turno di prova

Ore 19 Super team uomini – 1º turno

Ore 19:43 Super team uomini – 2º turno

Ore 20:20 Super team uomini – Finale

L’Italia non ha mai vinto medaglie olimpiche nel salto con gli sci. Ad oggi, i migliori risultati azzurri sono il 7° posto di Ivan Lunardi nel trampolino grande ad Albertville 1992 per le gare maschili e il 5° posto di Evelyn Insam dal trampolino normale a Sochi 2014 per le gare femminili. Il miglior risultato di squadra è invece l’8° posto a Lillehammer 1994 (con Ivo Pertile, Andrea Cecon, Roberto Cecon, Ivan Lunardi).

