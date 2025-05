Il solito Medvedev: fischi del pubblico di Roma, poi il botta e risposta – Video

(Adnkronos) –

Daniil Medvedev contro il pubblico degli Internazionali d’Italia. Una scena già vista in diversi tornei, ora anche nel Masters 1000 della Capitale. Durante il match degli ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, il russo non ha preso benissimo i fischi degli spettatori della Grand Stand Arena. Medvedev ha risposto portando il dito alla bocca per zittire i tifosi, che a quel punto hanno aumentato i decibel, rivolgendo anche frasi non simpatiche all’attuale numero 11 del ranking Atp. Dopo circa un minuto di botta e risposta, il match è ripreso. E al primo errore di Medvedev, visibilmente infastidito, il pubblico è tornato a esultare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)