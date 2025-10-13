19.8 C
Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di ‘Domenica In’

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sebbene ‘Amici’ continui a dominare gli ascolti del pomeriggio domenicale (3.094.000 spettatori pari al 26.4%), ‘Domenica In’ continua a crescere di settimana in settimana. A guidare la riscossa è il talk condotto dalla coppia formata da Mara Venier e dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno, che nella quarta puntata del contenitore di Rai1 aumenta ulteriormente share e audience e sfiora il 20%.  

Lo spazio dedicato alle vicissitudini di Vittorio Sgarbi e della figlia Evelina, moderato da Cerno e Venier, con Vittorio Feltri, Simona Izzo, Barbara Alberti e Vladimir Luxuria, ha toccato il picco di ascolti della puntata, nonché il record stagionale. 

Per la precisione, la puntata ha registrato una media di 2.147.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, di 1.627.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte e di 1.413.000 spettatori con il 15.6% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.  

Il talk di Venier e Cerno ha raggiunto invece il 19.4% alle 15.04, record stagionale Auditel per la trasmissione che quest’anno festeggia i 50 anni. È già la terza volta che la coppia ottiene gli ascolti più alti della puntata. Era già avvenuto nella seconda puntata con Garlasco e nella terza con i difficili rapporti genitori-figli. Ieri con il caso Sgarbi la conferma. 

© Riproduzione riservata

