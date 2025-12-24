9.6 C
Firenze
mercoledì 24 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Il Volo – Incanto di Natale’, stasera su Canale 5 il concerto evento

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con ‘Il Volo – Incanto di Natale’. La notte ‘incantata’ della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.  

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, senza dimenticare i loro grandi classici, ‘Grande Amore’, ‘Capolavoro’ e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.6 ° C
10.1 °
8.4 °
77 %
1.5kmh
100 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1294)ultimora (1159)sport (54)Eurofocus (49)demografica (32)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati