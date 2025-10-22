17.1 C
Ilaria Cucchi torna al Pertini: “Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia”

(Adnkronos) – “Mio fratello Stefano Cucchi 16 anni fa moriva di carcere sì, ma anche di giustizia”. Ilaria Cucchi, senatrice di Avs, ripercorre con l’Adnkronos – davanti al reparto protetto del Pertini di Roma – quel 22 ottobre del 2009: “Qui all’entrata, sotto la pioggia, ci veniva detto che era morto”. 

“A distanza di 16 anni è però evidente quanto la giustizia sia arrivata anche per lui – dice all’Adnkronos la senatrice -. La giustizia è fatta dalle persone e in questo momento voglio dire il mio grazie ai magistrati Giovanni Musarò e Giuseppe Pignatone, all’avvocato Fabio Anselmo e a tutti coloro che hanno fatto in modo che per Stefano ci fosse giustizia, non solo per la sua uccisione ma per qualcosa che io ritengo se possibile più grave, i cosiddetti depistaggi che hanno impedito per anni alla mia famiglia di conoscere la verità”. 

