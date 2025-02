(Adnkronos) – “Dovresti essere qui, non in tv”. Lo scrive su X Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban, pubblicando un fotomontaggio in cui si vede Ilaria Salis ammanettata e in cella. La presa di posizione in risposta al tweet in cui l’eurodeputata annunciava la sua partecipazione alla trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)